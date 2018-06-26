Про це свідчать результати моніторингу функціонування ринку природного газу за І квартал 2018 року від НКРЕКП.
Дивися повний текст Як змінювалася ціна на газ для побутових споживачів у 2018 (інфографіка).
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Додано: Пон 09 лип, 2018 11:34
Як змінювалася ціна на газ для побутових споживачів у...
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Дивися повний текст Як змінювалася ціна на газ для побутових споживачів у 2018 (інфографіка).
Додано: Пон 09 лип, 2018 11:34
Ну, хто вже переоформив своє житло під релігійну організацію? )
А хімзавод перекласифікувати під виробництво "опіуму для народу" і теж по тій же програмі...
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