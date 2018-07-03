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В Україні створили новий
протитанковий гранатомет (відео)

В Україні створили новий протитанковий гранатомет (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:07

В Україні створили новий протитанковий гранатомет (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Наприкінці квітня на одному з полігонів в Дніпропетровській області почалися випробування вітчизняного станкового протитанкового гранатомета "Ланцея".

Дивися повний текст В Україні створили новий протитанковий гранатомет (відео).
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:07

"копия советского станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 “Копье”, который был принят на вооружение в 1963 году"
Во время испытания “Ланцея” присутствовала комиссия из офицеров Министерства обороны Украины, научных сотрудников и разработчиков гранатомета
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:47

Re: копье

а с джавелинами че? ждут своего часа
иль у всех движки отсырели или через одного?
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:51

Re: В Україні створили новий протитанковий гранатомет (відео

Миномета Молот мало оказалось..
Джон
 
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