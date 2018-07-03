Наприкінці квітня на одному з полігонів в Дніпропетровській області почалися випробування вітчизняного станкового протитанкового гранатомета "Ланцея".
Дивися повний текст В Україні створили новий протитанковий гранатомет (відео).
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Додано: Пон 09 лип, 2018 12:07
В Україні створили новий протитанковий гранатомет (відео)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні створили новий протитанковий гранатомет (відео).
Додано: Пон 09 лип, 2018 12:07
"копия советского станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 “Копье”, который был принят на вооружение в 1963 году"
Во время испытания “Ланцея” присутствовала комиссия из офицеров Министерства обороны Украины, научных сотрудников и разработчиков гранатомета
Додано: Пон 09 лип, 2018 12:47
Re: копье
а с джавелинами че? ждут своего часа
иль у всех движки отсырели или через одного?
Додано: Пон 09 лип, 2018 12:51
Re: В Україні створили новий протитанковий гранатомет (відео
Миномета Молот мало оказалось..
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