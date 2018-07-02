RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні створили новий
протитанковий гранатомет (відео)

В Україні створили новий протитанковий гранатомет (відео)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:07

В Україні створили новий протитанковий гранатомет (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Наприкінці квітня на одному з полігонів в Дніпропетровській області почалися випробування вітчизняного станкового протитанкового гранатомета "Ланцея".

Дивися повний текст В Україні створили новий протитанковий гранатомет (відео).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83091
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:07

"копия советского станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 “Копье”, который был принят на вооружение в 1963 году"
Во время испытания “Ланцея” присутствовала комиссия из офицеров Министерства обороны Украины, научных сотрудников и разработчиков гранатомета
sal
 
Повідомлень: 2720
З нами з: 25.03.16
Подякував: 381 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 17:04

Re: В Україні створили новий протитанковий гранатомет (відео

даже боюсь представить где проходили испытания, если на них присутсвовали разработчики модели 1963 года, если его все-таки разрабатывали специалисты, а не школьники тех времен...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1284
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 23:29

заберіть оте "алилуя" зі звукоряду, поставте краще якогось рамштайна
olko
 
Повідомлень: 55
З нами з: 22.10.11
Подякував: 20 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 1007qwert, Перес де Куэльяр і 38 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
H&M оголосив дату відкриття першого магазину в Україні
R2 » Вів 10 лип, 2018 18:26
5 116
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лип, 2018 21:58
Faceless
В Україні створюють вертолітну поліцію
R2 » Вів 10 лип, 2018 12:25
5 228
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лип, 2018 21:56
Pegasmaster
В Україні придумали "покарання" для артистів, які... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Пон 02 лип, 2018 10:03
47 4192
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лип, 2018 19:43
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57833)
11.07.2018 01:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.