Про це повідомив директор одного з департаментів Мінінфраструктури.
Дивися повний текст Ремонт доріг: неефективні регіони позбавлять частини фінансування.
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Додано: Пон 09 лип, 2018 12:12
Ремонт доріг: неефективні регіони позбавлять частини...
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Дивися повний текст Ремонт доріг: неефективні регіони позбавлять частини фінансування.
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