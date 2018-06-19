Про це повідомив директор одного з департаментів Мінінфраструктури.
Дивися повний текст Ремонт доріг: неефективні регіони позбавлять частини фінансування.
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Додано: Пон 09 лип, 2018 12:12
Ремонт доріг: неефективні регіони позбавлять частини...
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Дивися повний текст Ремонт доріг: неефективні регіони позбавлять частини фінансування.
Додано: Пон 09 лип, 2018 12:12
І буде Сміла Черкаської обл довго без доріг. В нас ніяк не можуть зробити нормальні документи на тендер
Додано: Пон 09 лип, 2018 13:41
Т.е. в тех областях, где долго запрягают нормальных дорог не видать совсем? Все жалуются на состояние дорог на юге, а тут еще у Херсонской и Николаевской обл. деньги на ремонт отберут, тогда придется эту часть страны пешком преодолевать, чтобы до моря добраться.
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