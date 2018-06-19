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Ремонт доріг: неефективні
регіони позбавлять частини...

Ремонт доріг: неефективні регіони позбавлять частини...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:12

Ремонт доріг: неефективні регіони позбавлять частини...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив директор одного з департаментів Мінінфраструктури.

Дивися повний текст Ремонт доріг: неефективні регіони позбавлять частини фінансування.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:12

І буде Сміла Черкаської обл довго без доріг. В нас ніяк не можуть зробити нормальні документи на тендер
victorvasura
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:15

станет лучше?
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 13:41

Т.е. в тех областях, где долго запрягают нормальных дорог не видать совсем? Все жалуются на состояние дорог на юге, а тут еще у Херсонской и Николаевской обл. деньги на ремонт отберут, тогда придется эту часть страны пешком преодолевать, чтобы до моря добраться.
using40
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 14:01

Это типа - заберем деньги у тех, кто не умеет быстро и качественно воровать и отдадим тем, кто умеет, так? :)
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 14:53

  victorvasura написав:І буде Сміла Черкаської обл довго без доріг. В нас ніяк не можуть зробити нормальні документи на тендер

на той единственной, что есть, Люба с "Ливса" умудрилась велосипедистов насмерть посбивать. Это при том, что у нее уже серьезных аварий было немерянно до этого и все откупалась. Выпустят и в этот раз, видимо - и будет вам людей убивать дальше, оно вам надо? Лучше без дорог сидеть
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 23:31

  sal написав:станет лучше?

это вряд ли...
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Тракторист
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Не забирайте деньги у херсонцев! Там уже и пешком ходить опасно!
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