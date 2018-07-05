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Ремонт доріг: неефективні регіони позбавлять частини...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 лип, 2018 11:09
Киев лишат финансирования?
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Rainbow
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Додано: Вів 10 лип, 2018 11:15
По теме - решение не верное. Приведет к усилению махинаций и тяп-ляпа.
sal написав:
Разметку давно не наносят. Совсем не наносят. В Европе это недопустимо.
ехал через Шегини по свежеотремонтированной дороге на Волыни. Все путем. Метки нанесены! Даже на гравий и землю на обочине.
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PSPoldman
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Додано: Вів 10 лип, 2018 11:36
недофинансирование 90%. И то под выборы заберут. А виновных назнчаили.
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nik1
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Додано: Вів 10 лип, 2018 12:08
PSPoldman написав:
через Шегини по свежеотремонтированной дороге на Волыни. Все путем. Метки нанесены! Даже на гравий и землю
Была Украина.. остались шегини
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sal
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