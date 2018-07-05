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Ремонт доріг: неефективні
регіони позбавлять частини...

Ремонт доріг: неефективні регіони позбавлять частини...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 11:09

Киев лишат финансирования?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 11:15

По теме - решение не верное. Приведет к усилению махинаций и тяп-ляпа.
  sal написав:Разметку давно не наносят. Совсем не наносят. В Европе это недопустимо.
ехал через Шегини по свежеотремонтированной дороге на Волыни. Все путем. Метки нанесены! Даже на гравий и землю на обочине.
PSPoldman
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 11:36

недофинансирование 90%. И то под выборы заберут. А виновных назнчаили.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:08

Re: пункт

  PSPoldman написав:через Шегини по свежеотремонтированной дороге на Волыни. Все путем. Метки нанесены! Даже на гравий и землю

Была Украина.. остались шегини
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:59

Даже
Китайцы не справляются с ремонтом украинской дороги

https://news.finance.ua/ru/news/-/42999 ... koj-dorogi
yanyura
 
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  #<12
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