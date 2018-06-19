Порушників всього 4,4 %.
Дивися повний текст У РФ зобов'язали ідентифікувати усіх користувачів Wi-Fi.
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Додано: Пон 09 лип, 2018 12:45
У РФ зобов'язали ідентифікувати усіх користувачів Wi-Fi
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У РФ зобов'язали ідентифікувати усіх користувачів Wi-Fi.
Додано: Пон 09 лип, 2018 12:45
..."Так, с 2014 года владельцы публичных хот-спотов в НАШЕЙ стране... " - для КОГО пишет автор статьи?!.. если это тупая перепечатка с руссо-портала, то соотв.ссылку и давайте... !!!
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