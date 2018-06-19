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У РФ зобов'язали ідентифікувати
усіх користувачів Wi-Fi

У РФ зобов'язали ідентифікувати усіх користувачів Wi-Fi
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:45

У РФ зобов'язали ідентифікувати усіх користувачів Wi-Fi

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Дивися повний текст У РФ зобов'язали ідентифікувати усіх користувачів Wi-Fi.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:45

..."Так, с 2014 года владельцы публичных хот-спотов в НАШЕЙ стране... " - для КОГО пишет автор статьи?!.. если это тупая перепечатка с руссо-портала, то соотв.ссылку и давайте... !!!
maestro71
 
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