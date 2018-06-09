RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В одному з лісопарків Дніпра
знайшли мішки з порізаними...

В одному з лісопарків Дніпра знайшли мішки з порізаними...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:50

В одному з лісопарків Дніпра знайшли мішки з порізаними...

Пропонуємо до обговорення:
На Криворізькому шосе в місті Дніпро були виявлені десятки мішків з подрібненими купюрами різної номінальної вартості. Виявилося, що знайдене є власністю Нацбанку.

Дивися повний текст В одному з лісопарків Дніпра знайшли мішки з порізаними гривнями (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83048
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 13:03

ПВА им в помощь!
olegpm16
Аватар користувача
 
Повідомлень: 444
З нами з: 02.06.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 13:44

поджечь ума не хватило...
stokoz
 
Повідомлень: 2182
З нами з: 21.06.11
Подякував: 236 раз.
Подякували: 308 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten і 34 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Виїзд Коломойського з Дніпра врятував його від позовів НБУ
R2 » Сер 27 чер, 2018 15:49
7 404
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 чер, 2018 13:23
Igorten
На КП «Новотроїцьке» в автомобілі знайшли картини...
R2 » Пон 25 чер, 2018 19:45
2 129
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 чер, 2018 19:50
hodkonem36
Житель Дніпра прострелив сідницю грабіжнику обмінника (фото)
R2 » П'ят 08 чер, 2018 15:22
9 738
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 чер, 2018 09:16
ребе Нок

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.