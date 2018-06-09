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В одному з лісопарків Дніпра знайшли мішки з порізаними...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 лип, 2018 12:50
Пропонуємо до обговорення:
На Криворізькому шосе в місті Дніпро були виявлені десятки мішків з подрібненими купюрами різної номінальної вартості. Виявилося, що знайдене є власністю Нацбанку.
Дивися повний текст В одному з лісопарків Дніпра знайшли мішки з порізаними гривнями (фото)
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Додано: Пон 09 лип, 2018 13:03
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Додано: Пон 09 лип, 2018 13:44
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