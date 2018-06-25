Про це попереджає директор департаменту фінансової стабільності Національного банку України (НБУ) Віталій Ваврищук.
Дивися повний текст Випереджувальне зростання держбанків загрожує накопиченням в секторі системних ризиків - НБУ.
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Додано: Пон 09 лип, 2018 12:59
Випереджувальне зростання держбанків загрожує...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Випереджувальне зростання держбанків загрожує накопиченням в секторі системних ризиків - НБУ.
Додано: Пон 09 лип, 2018 12:59
Вроде нормальные люди в правительстве работают. А как оказывается - нет.
Первый этап: для уменьшения затрат необходимо объединить все нац банки в одно звено. (единый сервис центр/ единый интернет банкинг/ единые офисы).
Второй этап упрощение структуры : уменьшение кол-ва филиалов, терминалов, сотрудников .
Третий этап: продажа того что останется иностранному инвестору. Может и не иностранному может обратно Коломойскому продадут . Но только такой путь выведет государство их банка .
В любом случае что то делать необходимо. Зачем Украине 3 гос. банка.
Наверно следует ещё один пункт добавить - разогнать шайку бездарей из НБУ.
Додано: Пон 09 лип, 2018 13:07
Re: Випереджувальне зростання держбанків загрожує...
Совсем не факт, что это уменьшит затраты - скорее наоборот, плюс потребует колоссальных вложений
Этот этап до разумных пределов никто не мешает реализовывать отдельно по банкам, что собственно и так происходит.
Если банки прибыльные - то и продавать нет смысла. Несколько банков вполне оправданы, если у них разная специализация.
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