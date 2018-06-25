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Випереджувальне зростання
держбанків загрожує...

Випереджувальне зростання держбанків загрожує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:59

Випереджувальне зростання держбанків загрожує...

Пропонуємо до обговорення:
Про це попереджає директор департаменту фінансової стабільності Національного банку України (НБУ) Віталій Ваврищук.

Дивися повний текст Випереджувальне зростання держбанків загрожує накопиченням в секторі системних ризиків - НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 12:59

Вроде нормальные люди в правительстве работают. А как оказывается - нет.
Первый этап: для уменьшения затрат необходимо объединить все нац банки в одно звено. (единый сервис центр/ единый интернет банкинг/ единые офисы).
Второй этап упрощение структуры : уменьшение кол-ва филиалов, терминалов, сотрудников .
Третий этап: продажа того что останется иностранному инвестору. Может и не иностранному может обратно Коломойскому продадут . Но только такой путь выведет государство их банка .
В любом случае что то делать необходимо. Зачем Украине 3 гос. банка.
Наверно следует ещё один пункт добавить - разогнать шайку бездарей из НБУ.
gordiyan
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 13:07

Re: Випереджувальне зростання держбанків загрожує...

  gordiyan написав:Первый этап: для уменьшения затрат необходимо объединить все нац банки в одно звено. (единый сервис центр/ единый интернет банкинг/ единые офисы).

Совсем не факт, что это уменьшит затраты - скорее наоборот, плюс потребует колоссальных вложений
  gordiyan написав:Второй этап упрощение структуры : уменьшение кол-ва филиалов, терминалов, сотрудников .

Этот этап до разумных пределов никто не мешает реализовывать отдельно по банкам, что собственно и так происходит.
  gordiyan написав:Третий этап: продажа того что останется иностранному инвестору. Может и не иностранному может обратно Коломойскому продадут . Но только такой путь выведет государство их банка .
В любом случае что то делать необходимо. Зачем Украине 3 гос. банка.

Если банки прибыльные - то и продавать нет смысла. Несколько банков вполне оправданы, если у них разная специализация.
Faceless
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