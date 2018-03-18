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В Узбекистані легалізували криптовалюту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 лип, 2018 13:01
Пропонуємо до обговорення:
Всі операції, пов'язані з купівлею-продажем крипто-активів, не оподатковуються, а отримані доходи не будуть включатися в оподатковувану базу.
Дивися повний текст В Узбекистані легалізували криптовалюту
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Додано: Пон 09 лип, 2018 13:01
Всё правильно сделали.
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