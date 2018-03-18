Всі операції, пов'язані з купівлею-продажем крипто-активів, не оподатковуються, а отримані доходи не будуть включатися в оподатковувану базу.
Дивися повний текст В Узбекистані легалізували криптовалюту.
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Додано: Пон 09 лип, 2018 13:01
В Узбекистані легалізували криптовалюту
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Дивися повний текст В Узбекистані легалізували криптовалюту.
Додано: Пон 09 лип, 2018 14:18
Как сосуществуют "легализовали криптовалюту" и "Создание необходимой правовой базы для внедрения блокчейна"?
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