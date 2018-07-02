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Україна в І півріччі експортувала
електроенергію на $161 млн

Україна в І півріччі експортувала електроенергію на $161 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 13:41

Україна в І півріччі експортувала електроенергію на $161 млн

Пропонуємо до обговорення:
Україна в січні-червні 2018 року експортувала електроенергію на суму $160,663 млн, в т.ч. в червні - на $23,495 млн.

Дивися повний текст Україна в І півріччі експортувала електроенергію на $161 млн.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 13:41

Украина по итогам первого полугодия 2018 года импортировала 11,8 млн тонн угля каменного и антрацита – на 40,7% (3,2 млн тонн) больше в сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Стоимость импортного угля составила $1,5 млрд что почти на 22% больше, чем $1,2 млрд за аналогичный период прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы (ГФС).
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