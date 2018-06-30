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ЄБРР виділить 500 млн доларів на газопровід в обхід Росії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 09 лип, 2018 13:45
Пропонуємо до обговорення:
Рада директорів Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) затвердила надання кредиту у розмірі 500 млн доларів на фінансування будівництва Трансадріатичного газопроводу (TAP), говориться в повідомленні банку.
Дивися повний текст ЄБРР виділить 500 млн доларів на газопровід в обхід Росії
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Додано: Пон 09 лип, 2018 13:45
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