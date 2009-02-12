Цікаво, чи є чорний список боржників, які не платять по кредитах?
Чи обмінюються цим списком банки?
Як попасти в цей список не беручи кредиту?
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Додано: Пон 09 лип, 2018 14:03
Як попасти в чорний список боржників?
Цікаво, чи є чорний список боржників, які не платять по кредитах?
Чи обмінюються цим списком банки?
Як попасти в цей список не беручи кредиту?
Додано: Пон 09 лип, 2018 16:34
В Україні є три бюро кредитних історій: УБКІ, ПБКІ, МБКІ. В певному сенсі це і білий і чорний список - там ведеться кредитна історія позичальників, враховуючи їхні кредити і в банках, і в мікрофінансових установах, з деталізацією до щомісячної суми заборгованості та платежів.
Не всі кредити і не всіх своїх клієнтів банки туди подають, але проблемні клієнти там засвітяться майже гарантовано.
Не беручи позик туди ніяк не попасти.
Є ще періодично розсилки між банками по пошті НБУ щодо шахраїв.
Є бази МВС (щоправда, зазвичай не молодші 3 років), але то зазвичай для оцінки ймовірності шахрайства.
Додано: Пон 09 лип, 2018 16:47
Faceless
дякую за відповідь. Я би навіть готовий заплатити 500 грн. тому, хто мене внесе в базу боржників з поганою кредитною історією. Тобто я хочу щоб усі банки знали, що я клієнт який не вертає кредити.
Додано: Пон 09 лип, 2018 17:02
Додано: Пон 09 лип, 2018 17:05
Нащо комусь платити. Просто візміть кредит і не повертайте
Додано: Пон 09 лип, 2018 17:15
matvs Есть общий список для всех банков, его даже могут использовать на таможне - теоретически и в других случаях - не только в банковской системе. Что бы в него попасть можно просто не своевременно платить проценты по кредитам, задерживать на долго и тп. Не обязательно совсем не отдавать кредит. Это перебор и для других списков . Это уже уголовное дело и вы попадете за одно в полицейские списки - " их разыскивает полиция".
За чем вам такое ? Хотите от кредитного лимита избавиться?
Или финты какие-то для алиментщиков?
Додано: Пон 09 лип, 2018 17:17
1) Пока что нет одного общего списка для всех банков, хотя НБУ пытается такой создать
2) Не пишите бред, это не уголовное преступление, и полиция тут ни при чем, она коллекторством не занимается
Додано: Пон 09 лип, 2018 17:22
Faceless Если человек взял кредит и скрылся - без намерения заранее его возвращать это мошенничество. А вы именно это посоветовали. Тема не для коллекторов, а для полиции. Про единые списки мне в банке сказали. Факт, практически важный - эти списки ( пусть их несколько- не суть важно ) могут использовать не только в банке, но и для других целей. Теоретически не выпустить за границу при наличии просроченных платежей. Документы по теме не штудировал. Но слышал об этом.
И что вы хамите ? Я все по теме челу написал. Интересно за чем это ему ? С алиментами может связано ил с кредитным лимитом ?
Додано: Пон 09 лип, 2018 17:38
1. За кордон можуть не пущать лише за рішенням суду.
2. Неповернення кредиту регулюється цивільним законодавством а не кримінальним.
Додано: Пон 09 лип, 2018 17:44
Квесторе_поверніться
Куда заяву напишут и смотря какой случай. Брать кредит - зная что не сможет вернуть или просто без намерения вернуть - это мошенничество. Уголовная статья. А если человек хочет вернуть, но не может - форс-мажор случился - типа заболел - денежная реформа, пожар, наводнение - то это к коллекторам.
За границу могут не выпускать даже если у вас в кармане нет определенной суммы денег, этого достаточно. Или нет забронированного жилья, или к примеру у вас просто нет за ранее приобретенного обратного билета. Существует куча придирок что бы не выпускать. Никакое решение суда при этом не нужно. И это вроде бы законно ?
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