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СБУ звинуватила посадовців
Укрзалізниці у розтраті 20...

СБУ звинуватила посадовців Укрзалізниці у розтраті 20...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 14:47

СБУ звинуватила посадовців Укрзалізниці у розтраті 20...

Пропонуємо до обговорення:
Чиновники закупили за завищеною вартістю комплектуючі до електровозів.

Дивися повний текст СБУ звинуватила посадовців Укрзалізниці у розтраті 20 мільйонів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 14:47

Может хоть в преддверии выборов можно будет увидеть новость, что то по типу : "Чиновники ранее обвинявшиеся в .... осуждены, все конфисковано, отбывают срок ... в тюрьме".

Или не дождусь ? :( Все с алиментами борются ;)
Igorten
 
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