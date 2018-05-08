Чиновники закупили за завищеною вартістю комплектуючі до електровозів.
Дивися повний текст СБУ звинуватила посадовців Укрзалізниці у розтраті 20 мільйонів.
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Додано: Пон 09 лип, 2018 14:47
СБУ звинуватила посадовців Укрзалізниці у розтраті 20...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст СБУ звинуватила посадовців Укрзалізниці у розтраті 20 мільйонів.
Додано: Пон 09 лип, 2018 14:47
Может хоть в преддверии выборов можно будет увидеть новость, что то по типу : "Чиновники ранее обвинявшиеся в .... осуждены, все конфисковано, отбывают срок ... в тюрьме".
Или не дождусь ? Все с алиментами борются
Додано: Пон 09 лип, 2018 21:07
Re: СБУ звинуватила посадовців Укрзалізниці у розтраті 20...
Что, неужели рельсы покрасили? Вы там повнимательней смотрите. Они еще заборы хотят поставить. https://news.finance.ua/ru/news/-/42978 ... 69-mln-grn
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