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Суд забрав у Фірташа майно Запорізького...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 лип, 2018 15:10
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє в Facebook прес-служба САП.
Дивися повний текст Суд забрав у Фірташа майно Запорізького титано-магнієвого комбінату - САП
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Додано: Пон 09 лип, 2018 15:10
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