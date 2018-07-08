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Ціни на продукти в Україні
регулюватиме держава -...

Ціни на продукти в Україні регулюватиме держава -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 15:42

Ціни на продукти в Україні регулюватиме держава -...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідні пропозиції містить законопроект №8569, поданий групою парламентарів до Верховної Ради 6 липня 2018 року.

Дивися повний текст Ціни на продукти в Україні регулюватиме держава - законопроект.
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