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Ціни на продукти в Україні регулюватиме держава -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 лип, 2018 15:42
Пропонуємо до обговорення:
Відповідні пропозиції містить законопроект №8569, поданий групою парламентарів до Верховної Ради 6 липня 2018 року.
Дивися повний текст Ціни на продукти в Україні регулюватиме держава - законопроект
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Додано: Пон 09 лип, 2018 15:42
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Додано: Пон 09 лип, 2018 16:17
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