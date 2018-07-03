Відповідні пропозиції містить законопроект №8569, поданий групою парламентарів до Верховної Ради 6 липня 2018 року.
Дивися повний текст Ціни на продукти в Україні регулюватиме держава - законопроект.
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Додано: Пон 09 лип, 2018 15:42
Ціни на продукти в Україні регулюватиме держава -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на продукти в Україні регулюватиме держава - законопроект.
Додано: Пон 09 лип, 2018 16:41
Re: регулюватиме держава
"Народные депутаты пытаются воскресить систему государственного регулирования цен на социально важные продукты питания. Соответствующие предложения содержит законопроект №8569, поданный группой парламентариев в Верховную Раду 6 июля 2018 года."
Огласите имена этих нардепов.
Додано: Пон 09 лип, 2018 16:49
- Одарченко Юрій Віталійович - "Член депутатської фракції політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді України"
- Кривошея Геннадій Григорович и Тимошенко Юрій Володимирович -
"Члени депутатської фракції Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ"
- остальные 5 - "Не входить до складу будь-якої фракції "
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