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Ціни на продукти в Україні
регулюватиме держава -...

Ціни на продукти в Україні регулюватиме держава -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 15:42

Ціни на продукти в Україні регулюватиме держава -...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідні пропозиції містить законопроект №8569, поданий групою парламентарів до Верховної Ради 6 липня 2018 року.

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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:41

Re: регулюватиме держава

"Народные депутаты пытаются воскресить систему государственного регулирования цен на социально важные продукты питания. Соответствующие предложения содержит законопроект №8569, поданный группой парламентариев в Верховную Раду 6 июля 2018 года."
Огласите имена этих нардепов.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:49

  sal написав:"Народные депутаты пытаются воскресить систему государственного регулирования цен на социально важные продукты питания. Соответствующие предложения содержит законопроект №8569, поданный группой парламентариев в Верховную Раду 6 июля 2018 года."
Огласите имена этих нардепов.

Ініціатор(и) законопроекту:
Головко Михайло Йосифович (VIII скликання)
Іллєнко Андрій Юрійович (VIII скликання)
Одарченко Юрій Віталійович (VIII скликання)
Кривошея Геннадій Григорович (VIII скликання)
Марченко Олександр Олександрович (VIII скликання)
Осуховський Олег Іванович (VIII скликання)
Петренко Олег Миколайович (VIII скликання)
Тимошенко Юрій Володимирович (VIII скликання)

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=64372

- Одарченко Юрій Віталійович - "Член депутатської фракції політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді України"
- Кривошея Геннадій Григорович и Тимошенко Юрій Володимирович -
"Члени депутатської фракції Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ"
- остальные 5 - "Не входить до складу будь-якої фракції "
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