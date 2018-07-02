|
|
|
Коболєв пояснив, чому третина Києва сидить без гарячої води
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 лип, 2018 16:27
Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів голова правління НАК "Нафтогаз України".
Дивися повний текст Коболєв пояснив, чому третина Києва сидить без гарячої води
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 83052
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 09 лип, 2018 16:28
чем больше компаний - тем больший замес
-
sal
-
-
- Повідомлень: 2710
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 381 раз.
- Подякували: 222 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|8
|426
|
|
|4
|274
|
|
|16
|1291
|
|