Про це розповів голова правління НАК "Нафтогаз України".
Дивися повний текст Коболєв пояснив, чому третина Києва сидить без гарячої води.
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Додано: Пон 09 лип, 2018 16:27
Коболєв пояснив, чому третина Києва сидить без гарячої води
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коболєв пояснив, чому третина Києва сидить без гарячої води.
Додано: Пон 09 лип, 2018 21:04
Re: Коболєв пояснив, чому третина Києва сидить без гарячої в
Потому что кому то премию выписали и бронированный катафалк купили.
Додано: Пон 09 лип, 2018 21:09
Re: Коболєв пояснив, чому третина Києва сидить без гарячої в
Почти вся Украина сидит уже, как 25 лет и не чешется.
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