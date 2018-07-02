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Коболєв пояснив, чому третина
Києва сидить без гарячої води

Коболєв пояснив, чому третина Києва сидить без гарячої води
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:27

Коболєв пояснив, чому третина Києва сидить без гарячої води

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів голова правління НАК "Нафтогаз України".

Дивися повний текст Коболєв пояснив, чому третина Києва сидить без гарячої води.
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чем больше компаний - тем больший замес
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 21:04

Re: Коболєв пояснив, чому третина Києва сидить без гарячої в

Потому что кому то премию выписали и бронированный катафалк купили.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 21:09

Re: Коболєв пояснив, чому третина Києва сидить без гарячої в

Почти вся Украина сидит уже, как 25 лет и не чешется.
Black Jack - White Business
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 22:35

Выписать ему премию за таке досягнення
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