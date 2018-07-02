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Коболєв пояснив, чому третина Києва сидить без гарячої води
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 лип, 2018 16:27
Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів голова правління НАК "Нафтогаз України".
Дивися повний текст Коболєв пояснив, чому третина Києва сидить без гарячої води
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Додано: Пон 09 лип, 2018 16:28
чем больше компаний - тем больший замес
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Додано: Пон 09 лип, 2018 17:44
Прощай немытая Россия (с) Петя.
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Додано: Пон 09 лип, 2018 21:04
Потому что кому то премию выписали и бронированный катафалк купили.
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Додано: Пон 09 лип, 2018 21:09
Почти вся Украина сидит уже, как 25 лет и не чешется.
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Додано: Пон 09 лип, 2018 22:35
Выписать ему премию за таке досягнення
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Додано: Вів 10 лип, 2018 04:15
Так сложно установить бойлер?
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Додано: Вів 10 лип, 2018 09:35
Гаряча вода то півбіди, бойлер рятує. А от що буде з опаленням?
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