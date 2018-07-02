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Коболєв пояснив, чому третина
Києва сидить без гарячої води

Коболєв пояснив, чому третина Києва сидить без гарячої води
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:58

Re: Коболєв пояснив, чому третина Києва сидить без гарячої в

Вранье. Не хотят заключать договор летом, так как себестоимость горячей воды летом выше чем зимой.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 14:48

потому что кобелевы получают многомиллионные премии и ездят на бронированных кадиллаках
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