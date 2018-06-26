Finance.ua: Где взять реально бесплатный кредит до зарплаты?

Мы знаем, где дают деньги под 0%
Если нужны деньги до зарплаты и не хочется занимать у родственников или друзей, можно взять кредит в микрофинансовых организациях. Они дают в долг через интернет — посещать их офис не нужно, деньги перечислят на любую карту украинского банка. Такие кредиты дают под драконовские проценты, но есть хорошая новость.
Некоторые компании в надежде получить постоянного клиента, выдают первый кредит под 0% годовых. И это не рекламный трюк. Finance.ua проверил — кредиты действительно бывают бесплатными. Мы расскажем, где можно получить деньги под 0% и как это сделать.
Дивися повний текст [url]Где взять реально бесплатный кредит до зарплаты?[/url]