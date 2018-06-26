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Finance.ua: Где взять реально
бесплатный кредит до зарплаты?

Finance.ua: Где взять реально бесплатный кредит до зарплаты?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 16:53

Finance.ua: Где взять реально бесплатный кредит до зарплаты?

Пропонуємо до обговорення:
Мы знаем, где дают деньги под 0%
Если нужны деньги до зарплаты и не хочется занимать у родственников или друзей, можно взять кредит в микрофинансовых организациях. Они дают в долг через интернет — посещать их офис не нужно, деньги перечислят на любую карту украинского банка. Такие кредиты дают под драконовские проценты, но есть хорошая новость.
Некоторые компании в надежде получить постоянного клиента, выдают первый кредит под 0% годовых. И это не рекламный трюк. Finance.ua проверил — кредиты действительно бывают бесплатными. Мы расскажем, где можно получить деньги под 0% и как это сделать.

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D2
 
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Finance.ua: Где взять реально бесплатный кредит до зарплаты?
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