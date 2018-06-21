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Мінрегіон розглядає питання облаштування туалетів у метро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 лип, 2018 19:25
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.
Дивися повний текст Мінрегіон розглядає питання облаштування туалетів у метро
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Додано: Пон 09 лип, 2018 19:25
Неужели бесплатные? А то у америкосов бесплатные, все для людей...
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tigr-uu
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