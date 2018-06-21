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Мінрегіон розглядає питання
облаштування туалетів у метро

Мінрегіон розглядає питання облаштування туалетів у метро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 19:25

Мінрегіон розглядає питання облаштування туалетів у метро

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.

Дивися повний текст Мінрегіон розглядає питання облаштування туалетів у метро.
R2
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Неужели бесплатные? А то у америкосов бесплатные, все для людей...
tigr-uu
 
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Re: Мінрегіон розглядає питання облаштування туалетів у метр

А в вагонах будут?
p_a_l
 
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пи-пи в бутылочку под бюстом ленина
fudo900
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