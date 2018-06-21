Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.
Дивися повний текст Мінрегіон розглядає питання облаштування туалетів у метро.
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Додано: Пон 09 лип, 2018 19:25
Мінрегіон розглядає питання облаштування туалетів у метро
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінрегіон розглядає питання облаштування туалетів у метро.
Додано: Пон 09 лип, 2018 21:01
Re: Мінрегіон розглядає питання облаштування туалетів у метр
А в вагонах будут?
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