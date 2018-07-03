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В Україні хочуть знизити податки
на ягоди, горіхи і виноград

В Україні хочуть знизити податки на ягоди, горіхи і виноград
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 19:39

В Україні хочуть знизити податки на ягоди, горіхи і виноград

Пропонуємо до обговорення:
Депутати занепокоєні дорожнечею природних вітамінів.

Дивися повний текст В Україні хочуть знизити податки на ягоди, горіхи і виноград.
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