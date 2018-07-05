RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Омеляну і Авакову виплатили
в червні понад 140 тисяч...

Омеляну і Авакову виплатили в червні понад 140 тисяч...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 19:58

Омеляну і Авакову виплатили в червні понад 140 тисяч...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури Володимир Омелян в червні заробив 63 тисячі гривень. Зарплата міністра внутрішніх справ Арсена Авакова за червень склала 81,3 тис. гривень.

Дивися повний текст Омеляну і Авакову виплатили в червні понад 140 тисяч зарплати.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83057
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 19:58

Шановні,а за що платять премії???У нас що в економіці прорив,або злочінність скоротилася???
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1314
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 20:57

  sena_2008atp написав:Шановні,а за що платять премії???У нас що в економіці прорив,або злочінність скоротилася???

За харю. Воры в законе же при владе.
Если не платить премии, то за что они тогда свои халупы покупают? А так за премии и в карты выигрывают.
p_a_l
 
Повідомлень: 1143
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 32 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За три роки “зелена” енергетика отримала понад €1... 1, 2, 3
R2 » Пон 09 лип, 2018 10:07
25 812
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 лип, 2018 20:47
Sommer
За 4 роки українське громадянство отримали понад 4...
R2 » Суб 07 лип, 2018 06:10
1 74
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 лип, 2018 06:10
0mage0
З "Газпрому" на користь України вже стягнуто понад 100...
R2 » Чет 05 лип, 2018 09:16
8 304
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 лип, 2018 22:23
lapay

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.