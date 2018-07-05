Міністр інфраструктури Володимир Омелян в червні заробив 63 тисячі гривень. Зарплата міністра внутрішніх справ Арсена Авакова за червень склала 81,3 тис. гривень.
Дивися повний текст Омеляну і Авакову виплатили в червні понад 140 тисяч зарплати.
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Додано: Пон 09 лип, 2018 19:58
Омеляну і Авакову виплатили в червні понад 140 тисяч...
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Дивися повний текст Омеляну і Авакову виплатили в червні понад 140 тисяч зарплати.
Додано: Пон 09 лип, 2018 19:58
Шановні,а за що платять премії???У нас що в економіці прорив,або злочінність скоротилася???
Додано: Пон 09 лип, 2018 20:57
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