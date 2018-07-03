Про це він сказав на спільній з керівництвом ЄС прес-конференції.
Дивися повний текст Збитки в 100 млрд євро: Порошенко розповів, що накоїла Росія на Донбасі.
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Додано: Пон 09 лип, 2018 21:51
Збитки в 100 млрд євро: Порошенко розповів, що накоїла...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Збитки в 100 млрд євро: Порошенко розповів, що накоїла Росія на Донбасі.
Додано: Пон 09 лип, 2018 21:51
Почему не триллион евро?
Лепи сколько угодно - никто проверять не будет (с)
Напомните мне, не был ли Порошенко одним из первых, кричавших о дотационности Донбасса до 2014 года? А теперь, оказывается, отчуждение этого региона генерирует убытки для Украины, а не прибыли...
Также стоит вспомнить, что в апреле 2015 года, уже по окончанию острой военной фазы конфлитка, сама же власть оценивала стоимость восстановления Донбасса в 1.5 млрд долларов.
Что было дальше, мы все хорошо помним и без напоминаний - с подачи "активистов", СНБО своими же руками заблокировал перещение грузов через линию столкновения, чем отрезал Украину от поставок угля, стали, пшеницы и других товаров из зоны АТО.
Внимание, вопрос - какая доля ответственности России и ее террористов "на местах", а какая - Порошенко и его команды?
Сумма 100 млрд долларов, конечно же, лишена смысла - суммарный валовый региональный продукт (номинальный) Донецкой и Луганской области в 2012 году составля 28 млрд долларов при ВВП (номинальном) 176 млрд долларов, или 15,9%.
После войны и блокады ВРП (номинальный) контроллируемой части Донецкой и Луганской областей 2016 составил 6.3 млрд долларов при ВВП (номинальном) 88 млрд долларов. Это 7,2%.
То есть Украина лишилась 8,7 п.п. своей экономики.
За 4 года с моменты утраты части Донбасса ВВП (реальный) Украины составил 390 млрд долларов.
Соответственно, потери составляют 34 млрд долларов.
Додано: Пон 09 лип, 2018 22:06
Что в свою очередь дало возможность запустить прибыльные проекты типа "ротердама".
Black Jack - White Business
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