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Збитки в 100 млрд євро: Порошенко
розповів, що накоїла...

Збитки в 100 млрд євро: Порошенко розповів, що накоїла...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 21:51

Збитки в 100 млрд євро: Порошенко розповів, що накоїла...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав на спільній з керівництвом ЄС прес-конференції.

Дивися повний текст Збитки в 100 млрд євро: Порошенко розповів, що накоїла Росія на Донбасі.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 21:51

Почему не триллион евро?

Лепи сколько угодно - никто проверять не будет (с)

Напомните мне, не был ли Порошенко одним из первых, кричавших о дотационности Донбасса до 2014 года? А теперь, оказывается, отчуждение этого региона генерирует убытки для Украины, а не прибыли...

Также стоит вспомнить, что в апреле 2015 года, уже по окончанию острой военной фазы конфлитка, сама же власть оценивала стоимость восстановления Донбасса в 1.5 млрд долларов.

https://ru.tsn.ua/groshi/na-vosstanovle ... 20228.html

Что было дальше, мы все хорошо помним и без напоминаний - с подачи "активистов", СНБО своими же руками заблокировал перещение грузов через линию столкновения, чем отрезал Украину от поставок угля, стали, пшеницы и других товаров из зоны АТО.

Внимание, вопрос - какая доля ответственности России и ее террористов "на местах", а какая - Порошенко и его команды?

Сумма 100 млрд долларов, конечно же, лишена смысла - суммарный валовый региональный продукт (номинальный) Донецкой и Луганской области в 2012 году составля 28 млрд долларов при ВВП (номинальном) 176 млрд долларов, или 15,9%.

https://lb.ua/economics/2014/03/31/2614 ... kladu.html

После войны и блокады ВРП (номинальный) контроллируемой части Донецкой и Луганской областей 2016 составил 6.3 млрд долларов при ВВП (номинальном) 88 млрд долларов. Это 7,2%.

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat ... ubl2_u.htm

То есть Украина лишилась 8,7 п.п. своей экономики.

За 4 года с моменты утраты части Донбасса ВВП (реальный) Украины составил 390 млрд долларов.

Соответственно, потери составляют 34 млрд долларов.
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 22:06

  zРадио написав:Что было дальше, мы все хорошо помним и без напоминаний - с подачи "активистов", СНБО своими же руками заблокировал перещение грузов через линию столкновения, чем отрезал Украину от поставок угля, стали, пшеницы и других товаров из зоны АТО.

Что в свою очередь дало возможность запустить прибыльные проекты типа "ротердама".
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 22:51

читать учись "Украина потеряла 100 миллиардов евро от агрессии России", это экономические потери страны за 4 года войны
acidw1
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 23:25

Re: Збитки в 100 млрд євро: Порошенко розповів, що накоїла..

А что Порошенко сделал что бы из вернуть? А что он сделал что бы их вернуть за 5 лет руководства? Он статист или все же президент?
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 04:38

Re: Збитки в 100 млрд євро: Порошенко розповів, що накоїла..

  Джон написав:А что Порошенко сделал что бы из вернуть? А что он сделал что бы их вернуть за 5 лет руководства? Он статист или все же президент?

Да тряпка наш президент, поехал бы в Москву, набил бы морду путину, тот бы отдал.
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