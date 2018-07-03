Збитки в 100 млрд євро: Порошенко розповів, що накоїла...
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Джон написав:А что Порошенко сделал что бы из вернуть? А что он сделал что бы их вернуть за 5 лет руководства? Он статист или все же президент?
Активисты так называемые в продажных типа украинских, а на самом деле анти-украинских сми, к сожалению, не подконтрольны нынешнему президенту - очень даже неглупому человеку, сумевшему осуществить свой план по сохранению Украины как страны и даже достичь грамотного управления и контроля над валютными транзакциями, являющимися сейчас чистым воздухом для больной Украины, которой северный сосед перекрыл кислород.
Он стал президентом потому, что не поддался всеобщему психозу, который царил в стране в 2013-2015 годах. Он политик с китайской психологией, который будет сидеть у реки и ЖДАТЬ когда мимо него проплывут мертвые враги нашей Родины. Он допустил всего лишь одну ошибку, которую не только я не могу простить - он со своей командой сдал Крым БЕЗ БОЯ, чем подавил моральный дух армии и позволил осуществить агрессору там антиконституционный крымский референдум. То, что он "позволил" каким-то активистам выполнять обязанности ВСУ является всего лишь доказательством того, что активисты это проект для возбуждения народа для майдана. Кто разработчик этого проекта формально не известно, но ... думаю, что многие уже догадались, только признать это стыдно и позорно.
Но признание ошибок и позора - это первый шаг к будущей реабилитации.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo написав:активисты это проект для возбуждения народа для майдана. Кто разработчик этого проекта формально не известно, но ... думаю, что многие уже догадались, только признать это стыдно и позорно.
Из большого интервью "Вестей" с экс-нардепом Артеменко:
9 июля 2018 ... — Вы говорите, что американские правоохранители ведут дела по Украине. Они связаны с коррупцией?
— Да, речь о «новейшей» коррупции в 2014–2018 годах, о делах, связанных с нецелевым использованием финансовой помощи и фингарантий правительства США для Украины. Говорю обобщенно: в отличие от ГПУ, не хочу анонсировать предстоящие дела, — я ведь не следователь, это право ФБР и Минюста США, который эти процессы контролирует.
— О каком уровне коррупции идет речь?
— Наивысшем. Обвинения могут быть предъявлены высшим должностным лицам Украины. Речь о Петре Порошенко, его так называемом финансовом крыле — Валерии Гонтаревй (экс-глава Нацбанка. — Авт.), Макаре Пасенюке (управляющий партнер инвестгруппы ICU, основанной Гонтаревой), Борисе Ложкине (экс-глава Администрации президента). Все они являются фигурантами этих дел. Я был неоднократно допрошен по этим делам, и мне задавались вопросы непосредственно по их деятельности. ... — Кто же тогда спровоцировал бойню?
— Третья сила, стрелявшая то в одну, то в другую сторону. Тут важно, кто стал выгодополучателем трагедии. Это нынешняя власть. У меня нет данных о том, причастен ли президент Порошенко к происшедшему 18 февраля. А вот теми, кто предлагал активные действия, были Сергей Пашинский (он предлагал захватить склад с оружием), Андрей Парубий (он сделал все, от него зависящее, чтобы превратить происходящее в кровавый конфликт). ... видел еще один очень интересный документ — копию учетного журнала посещений Администрации президента за 2014 год, с 1 января по 21 февраля.
— Кто же туда заходил?
— Вы будете шокированы! Туда заходили все т. н. лидеры Майдана: Яценюк, Кличко, Парубий, Пашинский, Тягнибок. Многие нынешние народные депутаты, позиционирующие себя как лидеры страны. Шли сепаратные переговоры между псевдолидерами Майдана и властью. ...