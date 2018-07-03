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Збитки в 100 млрд євро: Порошенко
розповів, що накоїла...

Збитки в 100 млрд євро: Порошенко розповів, що накоїла...
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  #<123
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:46

Re: перес

  Перес де Куэльяр написав:на украінському форумі

буквы і и ї не рядом находятся, чтобы опечататься
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:50

  sal написав:
  Перес де Куэльяр написав:не кажу Владу ,а Украіну в цілому ,своєю брехнею .

по-украински Украина - Україна
палевно, перес
Ну і чого Ви до мого правопису причипилися ?І що паливо ? ну клаву не перевів , і що?Вже виправив . Головне які подумки ,а не чипляння до правопису товариство.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:58

Re: правопис

  Перес де Куэльяр написав:чого Ви до мого правопису причипилися ?І що паливо ? ну клаву не перевів , і що

Вы не знаете украинский язык. Вы необразованный украинец.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 14:02

  sal написав:
  Перес де Куэльяр написав:чого Ви до мого правопису причипилися ?І що паливо ? ну клаву не перевів , і що

Вы не знаете украинский язык. Вы необразованный украинец.
А Ви розумний ?Потролити захотілось ?Чи не зрозуміло що написав ?
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 15:36

  Перес де Куэльяр написав:
  Faceless написав:
  buratinyo написав:Он допустил всего лишь одну ошибку, которую не только я не могу простить - он со своей командой сдал Крым БЕЗ БОЯ

Кем он был чтобы что-то решать касательно Крыма на момент его оккупации? Он не был еще ни президентом ни кем либо, кто мог бы решать подобные вопросы.
У Вас є статистика ,скільки таких провокаторів на українському форумі ,які несуть якусь маячню ,дескридитуючи насамперед , я не кажу Владу ,а Україну в цілому ,своєю брехнею .

Перес как всегда пассивно путает причины и следствия и не видит разницу между собственным карманом и государственным.

Доказанные аргументы он называет маячней, не утруждая себя предоставлением доказательств своего так сказать мнения полностью раскрывая себя здесь как форумного провокатора или бота. Кому как нравится, так и называйте. Сейчас еще безлицый подтянется чтобы удалить все, что бросает тень на путина и переса, корчащего из себя валютчика то из Харькова, то из Донецка, а теперь из Киева. Хотя какая там тень? Он в информационном болоте по уши сидит, там его место.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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