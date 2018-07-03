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Збитки в 100 млрд євро: Порошенко розповів, що накоїла...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:46
Перес де Куэльяр написав:
на украінському форумі
буквы і и ї не рядом находятся, чтобы опечататься
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sal
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Додано: Вів 10 лип, 2018 13:50
sal написав: Перес де Куэльяр написав:
не кажу Владу ,а Украіну в цілому ,своєю брехнею .
по-украински Украина - Україна
палевно, перес
Ну і чого Ви до мого правопису причипилися ?І що паливо ? ну клаву не перевів , і що?Вже виправив . Головне які подумки ,а не чипляння до правопису товариство.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Вів 10 лип, 2018 13:58
Перес де Куэльяр написав:
чого Ви до мого правопису причипилися ?І що паливо ? ну клаву не перевів , і що
Вы не знаете украинский язык. Вы необразованный украинец.
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sal
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Додано: Вів 10 лип, 2018 14:02
sal написав: Перес де Куэльяр написав:
чого Ви до мого правопису причипилися ?І що паливо ? ну клаву не перевів , і що
Вы не знаете украинский язык. Вы необразованный украинец.
А Ви розумний ?Потролити захотілось ?Чи не зрозуміло що написав ?
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Перес де Куэльяр
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Додано: Вів 10 лип, 2018 15:36
Перес де Куэльяр написав: Faceless написав: buratinyo написав:
Он допустил всего лишь одну ошибку, которую не только я не могу простить - он со своей командой сдал Крым БЕЗ БОЯ
Кем он был чтобы что-то решать касательно Крыма на момент его оккупации? Он не был еще ни президентом ни кем либо, кто мог бы решать подобные вопросы.
У Вас є статистика ,скільки таких провокаторів на українському форумі ,які несуть якусь маячню ,дескридитуючи насамперед , я не кажу Владу ,а Україну в цілому ,своєю брехнею .
Перес как всегда пассивно путает причины и следствия и не видит разницу между собственным карманом и государственным.
Доказанные аргументы он называет маячней, не утруждая себя предоставлением доказательств своего так сказать мнения полностью раскрывая себя здесь как форумного провокатора или бота. Кому как нравится, так и называйте. Сейчас еще безлицый подтянется чтобы удалить все, что бросает тень на путина и переса, корчащего из себя валютчика то из Харькова, то из Донецка, а теперь из Киева. Хотя какая там тень? Он в информационном болоте по уши сидит, там его место.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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buratinyo
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