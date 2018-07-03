Збитки в 100 млрд євро: Порошенко розповів, що накоїла...

9 июля 2018

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— Вы говорите, что американские правоохранители ведут дела по Украине. Они связаны с коррупцией?



— Да, речь о «новейшей» коррупции в 2014–2018 годах, о делах, связанных с нецелевым использованием финансовой помощи и фингарантий правительства США для Украины. Говорю обобщенно: в отличие от ГПУ, не хочу анонсировать предстоящие дела, — я ведь не следователь, это право ФБР и Минюста США, который эти процессы контролирует.



— О каком уровне коррупции идет речь?



— Наивысшем. Обвинения могут быть предъявлены высшим должностным лицам Украины. Речь о Петре Порошенко, его так называемом финансовом крыле — Валерии Гонтаревй (экс-глава Нацбанка. — Авт.), Макаре Пасенюке (управляющий партнер инвестгруппы ICU, основанной Гонтаревой), Борисе Ложкине (экс-глава Администрации президента). Все они являются фигурантами этих дел. Я был неоднократно допрошен по этим делам, и мне задавались вопросы непосредственно по их деятельности.

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— Кто же тогда спровоцировал бойню?



— Третья сила, стрелявшая то в одну, то в другую сторону. Тут важно, кто стал выгодополучателем трагедии. Это нынешняя власть. У меня нет данных о том, причастен ли президент Порошенко к происшедшему 18 февраля. А вот теми, кто предлагал активные действия, были Сергей Пашинский (он предлагал захватить склад с оружием), Андрей Парубий (он сделал все, от него зависящее, чтобы превратить происходящее в кровавый конфликт).

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видел еще один очень интересный документ — копию учетного журнала посещений Администрации президента за 2014 год, с 1 января по 21 февраля.



— Кто же туда заходил?



— Вы будете шокированы! Туда заходили все т. н. лидеры Майдана: Яценюк, Кличко, Парубий, Пашинский, Тягнибок. Многие нынешние народные депутаты, позиционирующие себя как лидеры страны. Шли сепаратные переговоры между псевдолидерами Майдана и властью.

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