Збитки в 100 млрд євро: Порошенко розповів, що накоїла...

?????
Вот, даже на Ютюбе есть:
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 лип, 2018 17:40
?????
Вот, даже на Ютюбе есть:
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Вів 10 лип, 2018 17:55
А нехороший олигарх Коломойский не побоялся в отличие от Турчинова отправившего ВР в отпуск на 2 недели в момент когда заходили зеленые человечки и прочих дорвавшихся до власти весной 2014г заявить, что Путин маленький шизофреник и начать организовывать отряды самообороны.Потому Новороссия и не дошла от Харькова до Одессы,но никто сейчас это вспоминать почему-то не хочет.
back in USSR
Додано: Вів 10 лип, 2018 18:17
Наступает время отдавать долги, теперь начинают рассказывать куда все слили. Кто-то на предвыборной компании рассказывал о том, что боевые действия сразу закончатся, как только его выберут. Прошло 4 года, а конца и края не видно.
Додано: Вів 10 лип, 2018 18:39
Вот честно хотелось бы знать к кому конкретно порошенко тогда приезжал и о чем говорили. А эти пару сотен что на видео просто прохожие попавшие в кадр.
Были тогда у СБУ несколько предложений по Крыму. На мой взгляд точно надо было крымский парламент, если не смогли блокировать, так разрушить, или сессионный зал ртутью залить и подобное. Тогда бы голосование проходило где нибудь в непонятном месте за гаражами но не в парламенте, и стало еще менее легитимно.
ДС мне друг, но истина дороже
|