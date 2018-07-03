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Збитки в 100 млрд євро: Порошенко
розповів, що накоїла...

Збитки в 100 млрд євро: Порошенко розповів, що накоїла...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 17:40

  buratinyo написав:Он допустил всего лишь одну ошибку, которую не только я не могу простить - он со своей командой сдал Крым БЕЗ БОЯ

?????
Вот, даже на Ютюбе есть:
https://www.youtube.com/watch?v=AmILJ360CG4
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 17:55

  Перес де Куэльяр написав: Зрадофiле, у Вас мозок «пiтекантропа» , Втягуватись у повномасштабну вiйну з РФ на початку 14р. без створених органiв ЦентральноI ,та мiсцевоI Влади , Ви або дурень ,або свiдомий провокатор. Потрiбен був час для легiтимiзацii перш за все Влади ,а також вiдновлення ЗСУ .


А нехороший олигарх Коломойский не побоялся в отличие от Турчинова отправившего ВР в отпуск на 2 недели в момент когда заходили зеленые человечки и прочих дорвавшихся до власти весной 2014г заявить, что Путин маленький шизофреник и начать организовывать отряды самообороны.Потому Новороссия и не дошла от Харькова до Одессы,но никто сейчас это вспоминать почему-то не хочет.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:17

Наступает время отдавать долги, теперь начинают рассказывать куда все слили. Кто-то на предвыборной компании рассказывал о том, что боевые действия сразу закончатся, как только его выберут. Прошло 4 года, а конца и края не видно.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:39

  Баблонавт написав:
  buratinyo написав:Он допустил всего лишь одну ошибку, которую не только я не могу простить - он со своей командой сдал Крым БЕЗ БОЯ

?????
Вот, даже на Ютюбе есть:
https://www.youtube.com/watch?v=AmILJ360CG4

Вот честно хотелось бы знать к кому конкретно порошенко тогда приезжал и о чем говорили. А эти пару сотен что на видео просто прохожие попавшие в кадр.
Были тогда у СБУ несколько предложений по Крыму. На мой взгляд точно надо было крымский парламент, если не смогли блокировать, так разрушить, или сессионный зал ртутью залить и подобное. Тогда бы голосование проходило где нибудь в непонятном месте за гаражами но не в парламенте, и стало еще менее легитимно.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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