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Збитки в 100 млрд євро: Порошенко
розповів, що накоїла...

Збитки в 100 млрд євро: Порошенко розповів, що накоїла...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:47

  Pegasmaster написав:
  yanyura написав:Из большого интервью "Вестей" с экс-нардепом Артеменко:

с чего вы решили, что вести.укр.ком и какой-то экс-нардеп артеменко говорят правду?

Это часть интервью, которое он дал после
В начале лета экс-нардеп дал показания перед большим жюри присяжных в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы.

Интервью большое и там ответы на многие вопросы.

А насчет вашего
говорят правду

назовите политика, который говорил/говорит правду. Все говорят то, что им выгодно на данный момент. Изменится момент на 180 градусов, соотв. на столько же изменится и "правда" от того же политика.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:48

  link654 написав:Наступает время отдавать долги, теперь начинают рассказывать куда все слили. Кто-то на предвыборной компании рассказывал о том, что боевые действия сразу закончатся, как только его выберут. Прошло 4 года, а конца и края не видно.
Гадаю ,Ви не з окопа пишите ,а "росіянців" з танками ,та градами Ви не враховуєте ,чи Ви вважаєте ,що їх немає ,та для Вас це вигадка ? .
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 21:12

  yanyura написав:
  Pegasmaster написав:
  yanyura написав:Из большого интервью "Вестей" с экс-нардепом Артеменко:

с чего вы решили, что вести.укр.ком и какой-то экс-нардеп артеменко говорят правду?

Это часть интервью, которое он дал после
В начале лета экс-нардеп дал показания перед большим жюри присяжных в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы.

Интервью большое и там ответы на многие вопросы.

А насчет вашего
говорят правду

назовите политика, который говорил/говорит правду. Все говорят то, что им выгодно на данный момент. Изменится момент на 180 градусов, соотв. на столько же изменится и "правда" от того же политика.


1. вести - єто тупо прямой рупор кремля
2. артеменко - єтот именно тот ***, по которому сейчас кроме всего прочего работают и прокурорьі мюллера, т.к. єтот *** презентовал генералу Флинну проект "мирного" решения вопроса крьіма и донбасса
3. Флинн - єто первьій советник по нац безпеке трампампама (тот самьій которьій получал гонорарьі за вьіступления на рашатудей), которого первого расколол мюллер, и которьій слил мюллеру все, что знал, в том числе и пана артеменка
4. артеменко - невьіездной из х***остана по причинам, описанньім в пп 2 и 3
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 21:40

  Перес де Куэльяр написав: Зрадофiле, у Вас мозок «пiтекантропа» , Втягуватись у повномасштабну вiйну з РФ на початку 14р. без створених органiв ЦентральноI ,та мiсцевоI Влади , Ви або дурень ,або свiдомий провокатор. Потрiбен був час для легiтимiзацii перш за все Влади ,а також вiдновлення ЗСУ .

На секундочку. Каково количество ВСУ в то время было в Крыму? По всей материковой части столько не было. Нужен был только приказ.
И перестаньте чесать на укр мове. Лизунам ж о п президентов укр мова не к лицу. Я не наблюдаю ни одного украиского патриота, который так рвал на себе рубашку за президента. Так что не палитесь.
Пазыйшн намбер ... Какой вы тут уже по счету? Чем ближе к выборам тем больше лизунов.
Передайте начальству что их ж о п ы спасет только военное положение.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 21:50

Re: Збитки в 100 млрд євро: Порошенко розповів, що накоїла..

  yanyura написав:назовите политика, который говорил/говорит правду. Все говорят то, что им выгодно на данный момент. Изменится момент на 180 градусов, соотв. на столько же изменится и "правда" от того же политика.

ну тогда не приводите его слов как истину в последней инстанции.
Pegasmaster
 
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