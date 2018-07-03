Збитки в 100 млрд євро: Порошенко розповів, що накоїла...

Додано: Вів 10 лип, 2018 21:40

Перес де Куэльяр написав: Зрадофiле, у Вас мозок «пiтекантропа» , Втягуватись у повномасштабну вiйну з РФ на початку 14р. без створених органiв ЦентральноI ,та мiсцевоI Влади , Ви або дурень ,або свiдомий провокатор. Потрiбен був час для легiтимiзацii перш за все Влади ,а також вiдновлення ЗСУ . Зрадофiле, у Вас мозок «пiтекантропа» , Втягуватись у повномасштабну вiйну з РФ на початку 14р. без створених органiв ЦентральноI ,та мiсцевоI Влади , Ви або дурень ,або свiдомий провокатор. Потрiбен був час для легiтимiзацii перш за все Влади ,а також вiдновлення ЗСУ .

На секундочку. Каково количество ВСУ в то время было в Крыму? По всей материковой части столько не было. Нужен был только приказ.И перестаньте чесать на укр мове. Лизунам ж о п президентов укр мова не к лицу. Я не наблюдаю ни одного украиского патриота, который так рвал на себе рубашку за президента. Так что не палитесь.Пазыйшн намбер ... Какой вы тут уже по счету? Чем ближе к выборам тем больше лизунов.Передайте начальству что их ж о п ы спасет только военное положение.