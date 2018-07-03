Збитки в 100 млрд євро: Порошенко розповів, що накоїла...
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link654 написав:Наступает время отдавать долги, теперь начинают рассказывать куда все слили. Кто-то на предвыборной компании рассказывал о том, что боевые действия сразу закончатся, как только его выберут. Прошло 4 года, а конца и края не видно.
Гадаю ,Ви не з окопа пишите ,а "росіянців" з танками ,та градами Ви не враховуєте ,чи Ви вважаєте ,що їх немає ,та для Вас це вигадка ? .
yanyura написав:Из большого интервью "Вестей" с экс-нардепом Артеменко:
с чего вы решили, что вести.укр.ком и какой-то экс-нардеп артеменко говорят правду?
Это часть интервью, которое он дал после
В начале лета экс-нардеп дал показания перед большим жюри присяжных в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы.
Интервью большое и там ответы на многие вопросы.
А насчет вашего
говорят правду
назовите политика, который говорил/говорит правду. Все говорят то, что им выгодно на данный момент. Изменится момент на 180 градусов, соотв. на столько же изменится и "правда" от того же политика.
1. вести - єто тупо прямой рупор кремля 2. артеменко - єтот именно тот ***, по которому сейчас кроме всего прочего работают и прокурорьі мюллера, т.к. єтот *** презентовал генералу Флинну проект "мирного" решения вопроса крьіма и донбасса 3. Флинн - єто первьій советник по нац безпеке трампампама (тот самьій которьій получал гонорарьі за вьіступления на рашатудей), которого первого расколол мюллер, и которьій слил мюллеру все, что знал, в том числе и пана артеменка 4. артеменко - невьіездной из х***остана по причинам, описанньім в пп 2 и 3
Перес де Куэльяр написав: Зрадофiле, у Вас мозок «пiтекантропа» , Втягуватись у повномасштабну вiйну з РФ на початку 14р. без створених органiв ЦентральноI ,та мiсцевоI Влади , Ви або дурень ,або свiдомий провокатор. Потрiбен був час для легiтимiзацii перш за все Влади ,а також вiдновлення ЗСУ .
На секундочку. Каково количество ВСУ в то время было в Крыму? По всей материковой части столько не было. Нужен был только приказ. И перестаньте чесать на укр мове. Лизунам ж о п президентов укр мова не к лицу. Я не наблюдаю ни одного украиского патриота, который так рвал на себе рубашку за президента. Так что не палитесь. Пазыйшн намбер ... Какой вы тут уже по счету? Чем ближе к выборам тем больше лизунов. Передайте начальству что их ж о п ы спасет только военное положение.
yanyura написав:назовите политика, который говорил/говорит правду. Все говорят то, что им выгодно на данный момент. Изменится момент на 180 градусов, соотв. на столько же изменится и "правда" от того же политика.
ну тогда не приводите его слов как истину в последней инстанции.
На секундочку. Каково количество ВСУ в то время было в Крыму? По всей материковой части столько не было. Нужен был только приказ. И перестаньте чесать на укр мове. Лизунам ж о п президентов укр мова не к лицу. Я не наблюдаю ни одного украиского патриота, который так рвал на себе рубашку за президента. Так что не палитесь. Пазыйшн намбер ... Какой вы тут уже по счету? Чем ближе к выборам тем больше лизунов. Передайте начальству что их ж о п ы спасет только военное положение.
И перестаньте чесать на укр мове
По-перше. На українській мові спілкуються .
На секундочку. Каково количество ВСУ в то время было в Крыму? По всей материковой части столько не было. Нужен был только приказ.
По-друге .Є стенограма РНБО ,та звіт очільників силових органів ЗСУ ,СБУ,МВС про можливості на той час ,враховуючи стан подій в Криму навесні 14р. дати відсіч окупаціі.Як звітували силовики -тотальна зрада ,та невиконання прямих наказів,це про місцевих військових різних відомств ,бо сім"ї були в заручниках за місцем їх постійного проживання на територіі Крим.Ті військові , хто міг виконати наказ, дуже мала кількість. Крапка. Тому не розказуйте байки,бо в мене є підозра ,що Ви пишите не з України.
Лизунам ж о п президентов укр мова не к лицу
По-третє.Ви хамовите лайно ,якому ніяка мова не личе окрім собачої.
Передайте начальству что их ж о п ы спасет только военное положение
Я критикую Президента ,та Владу за те ,що вони не дуже жорсткі в своіх діях проти таких як Ви .Це для Вас останній допис ,бо спілкуватися з вами - себе не поважати.