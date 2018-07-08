У 2017 році тільки 10% українців користувалися послугою онлайн-замовлення продуктів харчування.
Дивися повний текст Стало відомо, який відсоток українців робить покупки в інтернет-магазинах.
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Додано: Пон 09 лип, 2018 23:18
Стало відомо, який відсоток українців робить покупки в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, який відсоток українців робить покупки в інтернет-магазинах.
Додано: Пон 09 лип, 2018 23:18
тут есть две большие разници 1) нашел на сайте позвонил и оформил по телефону 2) сам оформил через коризну Так вот 2-ого пункта 2%. То есть интернет магазин это доска обявлений с телефонами. А тех кто оформил и заплатил картой на сайте вообще 0.005% 5 человек на 1000 продаж.
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