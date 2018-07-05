Концепція реформи системи екстреної медичної допомоги розміщена на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Дивися повний текст Як будуть розраховувати тариф на невідкладну медичну допомогу - концепція.
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Додано: Пон 09 лип, 2018 23:22
Як будуть розраховувати тариф на невідкладну медичну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як будуть розраховувати тариф на невідкладну медичну допомогу - концепція.
Додано: Пон 09 лип, 2018 23:22
Что это за стена текста по ставкам? С биржей не перепутали? Скорая уже платная или как?
Додано: Пон 09 лип, 2018 23:25
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