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Як будуть розраховувати тариф
на невідкладну медичну...

Як будуть розраховувати тариф на невідкладну медичну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 23:22

Як будуть розраховувати тариф на невідкладну медичну...

Пропонуємо до обговорення:
Концепція реформи системи екстреної медичної допомоги розміщена на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Дивися повний текст Як будуть розраховувати тариф на невідкладну медичну допомогу - концепція.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 23:22

Что это за стена текста по ставкам? С биржей не перепутали? Скорая уже платная или как?
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 23:25

  Джон написав:Скорая уже платная или как?

до этого "счастливого" момента осталось совсем немного...
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Тракторист
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