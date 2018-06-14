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IKEA підтвердила набір персоналу для першого магазину в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 01:18
Пропонуємо до обговорення:
Шведська компанія IKEA, найбільший в світі ритейлер меблів і товарів для дому, офіційно заявила про пошук персоналу для роботи в першому в Україні магазині.
Дивися повний текст IKEA підтвердила набір персоналу для першого магазину в Києві
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Додано: Вів 10 лип, 2018 01:18
Значит, на нормальный ассортимент можно не надеяться :(
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