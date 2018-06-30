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Імпорт природного газу за рік
зменшився на 57% (інфографіка)

Імпорт природного газу за рік зменшився на 57% (інфографіка)
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 06:06

Імпорт природного газу за рік зменшився на 57% (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Таке зменшення обсягів імпорту природного газу пов’язано в першу чергу із відносно значними обсягами газу, які зберігалися у газосховищах.

Дивися повний текст Імпорт природного газу за рік зменшився на 57% (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 06:06

Нужно сделать газ по 12, тогда импорт еще на 70% сократится.
AlifeSoft
 
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