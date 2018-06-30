Таке зменшення обсягів імпорту природного газу пов’язано в першу чергу із відносно значними обсягами газу, які зберігалися у газосховищах.
Дивися повний текст Імпорт природного газу за рік зменшився на 57% (інфографіка).
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Додано: Вів 10 лип, 2018 06:06
Імпорт природного газу за рік зменшився на 57% (інфографіка)
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Дивися повний текст Імпорт природного газу за рік зменшився на 57% (інфографіка).
Додано: Вів 10 лип, 2018 07:58
Ну так Украина скоро станет экспортером газа. Кому он здесь нужен. Все умные люди уже или установили твердотопливые котлы или обогреватели на электричестве (теплые полы, электрокотлы или тепловые насосы).
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