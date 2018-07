Імпорт природного газу за рік зменшився на 57% (інфографіка)

Додано: Вів 10 лип, 2018 07:58

Дикий не Дикий написав: А как тогда престиж и чем обслуживать Кадилак



Ну так Украина скоро станет экспортером газа. Кому он здесь нужен. Все умные люди уже или установили твердотопливые котлы или обогреватели на электричестве (теплые полы, электрокотлы или тепловые насосы).

In Death we trust (c) Carlos Castaneda