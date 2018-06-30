Таке зменшення обсягів імпорту природного газу пов’язано в першу чергу із відносно значними обсягами газу, які зберігалися у газосховищах.
Дивися повний текст Імпорт природного газу за рік зменшився на 57% (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 лип, 2018 06:06
Імпорт природного газу за рік зменшився на 57% (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Імпорт природного газу за рік зменшився на 57% (інфографіка).
Додано: Вів 10 лип, 2018 07:58
Ну так Украина скоро станет экспортером газа. Кому он здесь нужен. Все умные люди уже или установили твердотопливые котлы или обогреватели на электричестве (теплые полы, электрокотлы или тепловые насосы).
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Вів 10 лип, 2018 10:53
Из графика всё прекрасно видно.
Прошлогодний отопительный сезон закончили на уровне 8,2 млрд кубов, и пришлось набирать до уровня 16,5 млрд.
Этот сезон окончили ещё ниже - 7,7 млрд кубов, а значит и до уровня 16 млрд придется покупать ещё больше.
К тому же цена на газ в прошлом году была ниже, а в этом выше.
Как ни крути, а валюты на закупку газа за бугром всё равно придется потратить больше чем в прошлом году.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Вів 10 лип, 2018 11:03
Додано: Вів 10 лип, 2018 11:08
Тоесть не только Украина не будет импортировать(закупать), а даже начнет экспортировать? Четыре года назад Яценюк тоже красиво рассказывал о низких ценах, но его "скоро" до сих пор наступает и даже в противоположном направлении.
имхо
|