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Імпорт природного газу за рік
зменшився на 57% (інфографіка)

Імпорт природного газу за рік зменшився на 57% (інфографіка)
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 06:06

Імпорт природного газу за рік зменшився на 57% (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Таке зменшення обсягів імпорту природного газу пов’язано в першу чергу із відносно значними обсягами газу, які зберігалися у газосховищах.

Дивися повний текст Імпорт природного газу за рік зменшився на 57% (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 06:06

Нужно сделать газ по 12, тогда импорт еще на 70% сократится.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 07:34

А как тогда престиж и чем обслуживать Кадилак
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 07:35

Может они выпишут себе ещё премии за сокращение закупок газа
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 07:48

У залесских рвет пуканы от таких новостей)
Vint
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 07:58

  Дикий не Дикий написав:А как тогда престиж и чем обслуживать Кадилак


Ну так Украина скоро станет экспортером газа. Кому он здесь нужен. Все умные люди уже или установили твердотопливые котлы или обогреватели на электричестве (теплые полы, электрокотлы или тепловые насосы).
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 10:53

Из графика всё прекрасно видно.
Прошлогодний отопительный сезон закончили на уровне 8,2 млрд кубов, и пришлось набирать до уровня 16,5 млрд.
Этот сезон окончили ещё ниже - 7,7 млрд кубов, а значит и до уровня 16 млрд придется покупать ещё больше.
К тому же цена на газ в прошлом году была ниже, а в этом выше.
Как ни крути, а валюты на закупку газа за бугром всё равно придется потратить больше чем в прошлом году.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 11:03

Верно Shram написал. Тоже обратил внимание.
  AlifeSoft написав:Все умные люди уже или установили твердотопливые котлы или обогреватели на электричестве (теплые полы, электрокотлы или тепловые насосы).
все умные давно свалили. Осталось мягкое
PSPoldman
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 11:08

  AlifeSoft написав:Ну так Украина скоро станет экспортером газа. Кому он здесь нужен.


Тоесть не только Украина не будет импортировать(закупать), а даже начнет экспортировать? Четыре года назад Яценюк тоже красиво рассказывал о низких ценах, но его "скоро" до сих пор наступает и даже в противоположном направлении.
имхо
cccp30000
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